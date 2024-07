Parkiranje v beli coni odslej plačljivo do 20. ure in tudi ob sobotah 24ur.com V Mariboru bodo s 15. julijem v veljavo stopile spremembe na področju parkiranja. Parkirišča v belih conah bodo odslej ob delavnikih plačljiva vse do 20. ure, ob tem pa tudi ob sobotah med 8. in 13. uro. Na občini so zapisali, da novosti pri parkiranju uvajajo tudi v luči spodbujanja trajnosti mobilnosti v mestu.

