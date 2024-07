'V kibernetskem prostoru med državami ni oceanov in meja' 24ur.com Rdeči proti modrim. Napad in obramba. Monitorji in na njih nizajoče se neskončne vrstice nerazumljivih računalniških ukazov. Za njimi sedijo osredotočeni uniformirani možje in ženske, ki služijo pod različnimi zastavami severnoatlantskih zaveznic. Temu rečejo "čista tišina", ko skozi prostor potuje le zvok desetine tastatur. To je kibernetsko vadišče Kibernetskega centra ministrstva za obrambo v ...