Zagorelo na območju centra za ravnanje z odpadki, gasilci: Zaprite okna 24ur.com Iz Gasilske zveze Ljubljana so sporočili, da je zagorelo na območju Regijskega centra za ravnanje z odpadki Rcero Ljubljana. Kot so sporočili z Gasilske brigade Ljubljana, je na terenu večje število gasilskih enot, ki aktivno gasijo požar. Okoliške prebivalce pozivajo, naj se ne zadržujejo na območju dima in naj zaprejo okna.

