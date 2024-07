Pri Splitu bodo začeli graditi most. Projekt naj bi stal sto milijonov evrov. RTV Slovenija Podjetje Hrvatske ceste je v sredo predstavilo projekt gradnje sto milijonov evrov vrednega mostu prek Kaštelanskega zaliva. Most dolžine 1500 metrov in višine 55 metrov bo omogočil vstop v Split z zahodne strani.

Sorodno





Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Matej Arčon

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Robert Golob

Primož Roglič