Grozna nesreča: Otrok padel tri metre v globino Lokalec.si Na vstopni točki za slap Kozjak pri Kobaridu se je danes, nekaj po 12. uri, poškodoval otrok. Bovški policisti so ugotovili, da je otrok, državljan Češke, pri sestopu od slapa Kozjak na lesenem zavarovanem mostičku padel v potok, približno tri metre v globino. Pri tem si je poškodoval glavo, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Kot so zapisali, je otrok pri sestopu opazoval potok Kozjak i ...

