Prodigy pred 30 leti dostavili album Music for the Jilted Generation RTV Slovenija Zasedba Prodigy je 4. julija 1994 izdala album Music for the Jilted Generation, na katerem je tudi pesem Voodoo People. Ta se obregne ob skorumpiranost rejv scene v Veliki Britaniji in zakon, ki je v državi kriminaliziral rejv.

