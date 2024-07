Nemci moledovali, Bruselj neizprosen: od danes visoke carine za kitajske e-avtomobile SiOL.net Evropska unija je danes uvedla visoke uvozne carine za električne avtomobile kitajskega porekla. Nemci so do zadnjega moledovali, naj v Bruslju še enkrat premislijo o taki potezi. Uvozne carine bodo odvisno od znamke narasle vse do 38 odstotkov.

Omenjeni Evropska unija

Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Matej Arčon

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Robert Golob

Frančišek Verk