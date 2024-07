Španci edini s štirimi zmagami, a: Nemcev si nihče ni želel Sportal Evropsko nogometno prvenstvo se ta v petek nadaljuje s četrtfinalnimi obračuni. Najprej sta na sporedu najbolj zanimiva para: v Stuttgartu se bosta merili Španija in Nemčija (18.00), v Hamburgu pa Francija in Portugalska (21.00). Španci so edina ekipa s štirimi zmagami, a vseeno previdna pred dvobojem z gostitelji: "Dosedanji vtis ne šteje. Zdaj nas čaka Nemčija, tekmec, ki si ga v četrtfinalu zagotovo ni želel nihče."

