Dan spopadov velikanov na Euru bodo odprli Španci in Nemci 24ur.com Na evropskem nogometnem prvenstvu se danes začenja četrtfinale. Na sporedu bosta dve poslastici, v Stuttgartu se bosta merili Španija in Nemčija, tekma se bo začela ob 18. uri, tri ure pozneje pa bo v Hamburgu še obračun med Francijo in Portugalsko, ki je v osmini finala po streljanju enajstmetrovk izločila Slovenijo.

