Dars izbral izvajalca za gradnjo ceste med Markovci in Ormožem Lokalec.si Dars je med štirimi ponudniki, ki jim je v predhodnem postopku priznal sposobnost, gradnjo okoli 16 kilometrov dolgega odseka med Markovci, Gorišnico in Ormožem zaupal konzorciju gradbincev s Pomgradom na čelu. Pomursko podjetje bo, če ne bo pritožb, skupaj z družbama VOC Celje in Cestno podjetje Ptuj cesto gradilo za 69,4 milijona evrov. Kot je razvidno iz odločitve na portalu javnih naročil, pon ...

