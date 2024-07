Iz Atlantika potegnili trupla 89 prebežnikov, ki so skušali doseči Evropo RTV Slovenija Mavretanijska obalna straža je iz vode potegnila trupla 89 prebežnikov, potem ko se je njihov čoln, na katerem naj bi bilo 170 ljudi, prevrnil. Rešili so devet ljudi, preostali so pogrešani.

Sorodno