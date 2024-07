Ministrica Fajon: Slovenija in Brazilija za še tesnejše sodelovanje Lokalec.si Ministrica Tanja Fajon je začela uradni obisk v Braziliji, kjer se je sestala z zunanjim ministrom Maurom Vieiro. Gre za drugi uradni obisk na ravni zunanjega ministra od vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama leta 1992. Fajon in Vieiro sta v pogovorih potrdila odlične odnose in sodelovanje med državama. Državi sta sklenili Sporazum o zračnem prometu in Memoranduma o sodelovanju v turizmu. ...

Sorodno