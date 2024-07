Kako skrajna desnica uporablja tiktok za širjenje laži in zarot Oštro Avtorji: novinarji projekta Firehose of Falsehood; priredba Oštro — Veliko objav na tiktoku razširja teorije zarote in v družbo vnaša strah. Njihova taktika spominja na ruske dezinformacijske kampanje. Z njimi se najbolj okorišča skrajna desnica. ...