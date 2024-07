Vanessa Hudgens in Cole Tucker debitirala kot starša RTV Slovenija Zvezdnica Vanessa Hudgens in igralec bejzbola Cole Tucker sta se razveselila prvega otroka. Na družbenih omrežjih sta zakonca delila, da je tako z njima kot z dojenčkom vse v redu, družina je srečna. Datum rojstva, spol in ime novorojenčka niso znani.

