24-letni Albanec v kombiju prevažal 32 oseb Primorske novice Včeraj Ob 13.31 se je na bivši mejni prehod Starod, s kombiniranim vozilom Nissan pripeljal 24-letni državljan Albanije. Pri kontroli so policisti ugotovili, da je moški v vozilu prevažal 32 oseb -med njimi 9 otrok-, ki so nezakonito vstopile na območje Slovenije. Vozniku so odvzeli prostost, danes ga bodo privedli na sodišče. Tujci, vsi državljani Turčije, pa so v postopku zaprosili za mednarodno zaščito in so jih zato odpeljali v azilni dom.

