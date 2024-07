Prijeli roparja z iglo 24ur.com Ljubljanski policisti so prijeli 37-letnega moškega iz Domžal, ki ga sumijo, da je ropal v trgovini v centru Ljubljane, do denarja pa je prišel tako, da je zaposleni na blagajni zagrozil z iglo. Podobno dejanje je poskušal pred tem izvesti v drugi trgovini, a se je prestrašil in zbežal. Odkrili so tudi mladoletnika, ki sta v začetku junija v Kočevju sprehajalcu ukradla denarnico in ga pri tem laž...

