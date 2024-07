Sosedje razglasili rdeče opozorilo, omejen je promet, letališče zaprto zurnal24.si V Italiji že nekaj dni opažajo povečano dejavnost vulkanov, predvsem Etne na Siciliji in ognjenika na otoku Stromboli. Zaradi pepela, ki ga je bruhala Etna, so davi zaprli letališče v Catanii. Na Stromboliju pa je civilna zaščita razglasila rdeče opozorilo, potem ko je prišlo do močnega izbruha in izliva lave.

