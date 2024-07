V Sarajevu, glavnem mestu Bosne in Hercegovine, je 27. junija 2024, potekala 45. podelitev priznanj »Najmenedžer« najuspešnejšim osebnostim in podjetjem iz jugovzhodne in srednje Evrope. Priznanje za najboljšega župana (»najgradonačelnik«) v kategoriji mest iz regije je letos prejel župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. preberite več »