Dopustnik na nemški obali našel naplavljeno tono kokaina – in takoj poklical policijo Dnevnik Dopustnik je na obali nemškega otoka Borkum v Severnem morju našel več sumljivih vreč in o tem obvestil policijo. Kot so sporočili iz nemškega javnega tožilstva, je bil v vrečah kokain, skupno pa ga je na obalo naplavilo približno tono.

