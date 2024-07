V sredo, 4. 7. 2024, so v Športni dvorani Leona Štuklja svečano podelili spričevala letošnje poklicne mature generaciji dijakov 2019–2024 s Srednje zdravstvene in kemijske šole. Uspešnost dijakov odraža skrb in skrbno štiriletno delo vsakega posameznika ter odgovornost do sebe in učiteljev, je na začetku prireditve poudarila tajnica poklicne mature Andreja Kmet. preberite več »