Putin pričakuje, da bo Orban glede Ukrajine govoril v imenu EU Primorske novice Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izrazil pričakovanje, da bo madžarski premier Viktor Orban, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, o konfliktu v Ukrajini govoril v imenu EU. To so sicer danes v Bruslju že zavrnili in poudarili, da Orban ni prejel nobenega pooblastila na ravni EU za obisk Moskve.

