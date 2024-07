(VIDEO) Čeprav je stavka končana, Frančišek Verk v ponedeljek še ne priporoča obiska na upravnih enotah, če ni res nujno topnews.si Minister za javno upravo Franc Props, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk in predsednik konference sindikata upravnih enot Dragan Stanković so podpisali stavkovni sporazum. Sporazum bo predvidoma v uradnem listu objavljen v ponedeljek in začel veljati v torek, delo na upravnih enotah pa bo normalno steklo v ponedeljek. Props je zadovoljen, da so prišli […]...

Sorodno