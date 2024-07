Možnost oddaje vlog za podporo za izvajanje pašnih redov in za vzrejo čebeljih matic Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje – čebelarje in čebelarska društva, da je od ponedeljka, 1. julija 2024, možno oddati vlogo na dva javna razpisa za podporo v čebelarstvu.

