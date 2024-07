Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe, dokaz trdnega prijateljstva Primorske novice Na 36. zasedanju Mednarodnega koordinacijskega sveta Unescovega programa Človek in biosfera so v Maroku razglasili Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe, ki zajema 277.000 hektarov veliko območje na slovenski in italijanski strani meje. V parkih, ki upravljata območji, vidijo v razglasitvi dokaz ...

Sorodno Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Luka Mezgec

Frančišek Verk

Luka Dončić