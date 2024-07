Podaljšana javna razprava o osnutku zakona o psihoterapiji 24ur.com Po pozivih več združenj in organizacij so se na Ministrstvu za zdravje odločili, da bodo podaljšali javno obravnavo osnutka Zakona o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti, in sicer do 31. avgusta. Hkrati pa so številna združenja in zbornica kliničnih psihologov opozorila, da je zakon nestrokoven in napovedala, da bodo ministrstvu v roku poslali predloge za izboljšave....

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Frančišek Verk

Luka Dončić

Aleksander Čeferin