Jan Špan in Niko Bačvić ostajata v Krki Sportal V košarkarski ekipi Krke ostajata branilca Jan Špan in Niko Bačvić, so sporočili iz novomeškega kolektiva.

