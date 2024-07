Joe Biden bo vztrajal do konca: odstopil bo le, če mu z nebes to naroči bog N1 Ameriški predsednik Joe Biden je ponovno zavrnil možnost odstopa od predsedniške kampanje. V intervjuju za televizijo ABC je dejal, da "bo odstopil od kampanje le, če pride z nebes bog in mu to pove".

