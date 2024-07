Med 29 ubitimi v Gazi v zadnjem dnevu tudi pet novinarjev. Otroci do osem ur vsak dan iščejo vodo. RTV Slovenija Izrael stopnjuje napade po vsej Gazi, pri čemer je bilo v zadnjih 24 urah ubitih 29 ljudi, med njimi tudi pet novinarjev. UNRWA medtem opozarja, da morajo otroci v Gazi vsak dan šest do osem ur iskati vodo in hrano.

