Preklicano iskanje za mladoletnim dekletom Lokalec.si Danes so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je od četrtka pogrešana mladoletna T.R. iz Ljubljane. Sporočili so, da preklicujejo iskanje. Z njo je vse v redu, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

