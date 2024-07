Kranjski koruzni labirint letos v obliki mamuta #video SiOL.net Koruzni labirint, ki so ga to poletje tretjič zapored oblikovali na obrobju Kranja, je dobil obliko mamuta iz ledene dobe. Razprostira se na pet hektarjev velikem polju ob vzhodni vpadnici v Kranj, tik za avtocestnim izvozom Kranj vzhod. V labirintu se poleg poučnih vsebin o ledeni dobi nahajajo tudi zabavne postaje, igre in naloge spretnosti.

Sorodno

Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Primož Roglič

Borut Pahor

Aleksander Čeferin