Danes ob 10.33 sta na Roški cesti v Dolenjskih Toplicah, trčila motorno kolo in avtodom. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano motoristko prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. preberite več »