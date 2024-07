Romana Lesjak: Mala država smo, a imamo pogumne in velike ljudi N1 "Mala država smo, a imamo pogumne in velike ljudi," je črnjanska županja Romana Lesjak na 33. srečanju pod Najevsko lipo izpostavila športnike, ki ves čas izkazujejo spoštovanje do svoje države, svoje uspehe pa dosegajo z veliko truda. Solidarnost ni zgolj lepilo, ki drži našo skupnost skupaj, temveč je tudi temelj naše prihodnosti, pa je dodal novi evropski poslanec Vladimir Prebilič.

