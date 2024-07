V ponedeljek naj bi v Budimpešti potekalo srečanje med madžarskim zunanjim ministrom in njegovo nemško kolegico, a so Madžari obisk odpovedali. "V ozadju so zgolj tehnični razlogi, ne pa politični," je v izjavi zapisalo madžarsko ministrstvo. Toda nenadna odpoved obiska bi lahko bila povezana s petkovim obiskom madžarskega premierja Viktorja Orbana v Moskvi.