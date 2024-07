Vremenoslovci v naslednjih dneh napovedujejo sončno in vroče vreme, temperature se bodo povzpele čez 30 stopinj Celzija. Čaka nas prvi julijski vročinski val. Eden od najbolj priljubljenih načinov osvežitve v vročih dneh je skok v vodo, zato smo preverili, kakšne so cene vstopnic za kopališča in terme v Pomurju.