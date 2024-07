Urugvaj po 11-m izločil Brazilijo, Kolumbija s "petardo" v polfinale RTV Slovenija Drugi polfinalni par Cope Americe sestavljata Urugvaj in Kolumbija. V četrtfinalu so Urugvajci po izvajanju enajstmetrovk s 4:2 premagali Brazilce, medtem ko so Kolumbijci s kar 5:0 nadigrali Panamce.

