Ocene skupne škode na mariborskem letališču še ni 24ur.com Nevihta v začetku minulega tedna je na mariborskem letališču, ki ga je neurje prizadelo že junija in povzročilo veliko škodo na potniškem terminalu, znova povzročila težave. Kot so pojasnili na DRI, ki že nekaj časa upravlja z letališčem, je na nekaterih mestih znova vdirala voda, so pa po junijskih neurjih izvedli nujne intervencijske ukrepe.

