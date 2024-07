Volitve v Franciji: do poldneva rekordna udeležba Dnevnik Ključnega drugega kroga predčasnih parlamentarnih volitev v Franciji se je danes do poldneva udeležilo 26,63 odstotka volivcev, kar je več kot v prvem krogu in največ po letu 1981, so sporočili z notranjega ministrstva. Leta 1981 se je volitev, ki...

Sorodno