#foto Odbojka na Ljubljanici: najboljši Slovenki in Čeha Dnevnik Slovenski odbojkarici Tajda in Nina Lovšin sta se veselili zmage na mednarodnem turnirju v odbojki na vodi A1 Volleyball on Water v Ljubljani, na katerem je nastopilo 16 dvojic iz 11 držav. Naši odbojkarji so pred domačimi navijači osvojili še