Bagnaia izkoristil napako Martina za novo zmago, na stopničkah tudi brata Marquez 24ur.com Neverjeten zaključek dirke za VN Nemčije na Sachsenringu! Po tem, ko je dolgo kazalo, da bo do zmage prišel Jorge Martin, je slednji dva kroga pred koncem storil napako in končal v pesku, Špančevo darilo pa je z obema rokama zgrabil dvakratni zaporedni svetovni prvak Francesco Bagnaia in prišel do svoje šeste zmage v sezoni. Novih stopničk se veseli tudi osemkratni svetovni prvak Marc Marquez, ki...

