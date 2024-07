Spektakel na Ljubljanci, najboljši Slovenki in Čeha #video Sportal Slovenski odbojkarici Tajda in Nina Lovšin sta zmagali na mednarodnem turnirju v odbojki na vodi v Ljubljani, na katerem je nastopilo 16 dvojic iz 11 držav. Slovenski odbojkarji so pred domačimi navijači osvojili še dve odličji.

