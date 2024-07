Nemci menijo, da so bili oškodovani: podpisujejo peticijo za razveljavitev tekme Svet 24 Po petkovem izpadu nemške nogometne reprezentance na domačem evropskem prvenstvu se je v Nemčiji hitro razširila spletna pobuda, da bi tekmo zaradi spornih sodniških odločitev razveljavili in ponovili. Do nedelje je peticijo podpisalo 300.000 navijačev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.





