Hrvaški dan v Wimbledonu: med osem najboljših Donna Vekić in Lulu Sun Sportal Športni konec tedna za Anglijo vendarle ni popoln. Po zmagi nogometašev v osmini finala evropskega prvenstva in zmagi Lewisa Hamiltona v Silverstonu se je v osmini finala Wimbledona poslovila njihova zadnja predstavnica Emma Raducanu. Premagala pa jo je neznana kvalifikantka Lulu Sun. Med osem najboljših na sveti travi in to sploh prvič v karieri se je prebila Donna Vekić. Za konec nedeljskega spo...

