Prejšnji teden je v mariborskem Europarku svoja vrata odprla razstava Red Bull Illume. Gre za svetovno razstavno turnejo, ki poteka že več kot desetletje in združuje neverjetno delo fotografov in ustvarjalcev vsebin z vsega sveta. Na osrednjem prireditvenem prostoru lahko vse do petka, 12. julija, občudujete najboljše fotografije, ki prikazujejo največje svetovne podobe pustolovskih in akcijskih š ...