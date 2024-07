Tanja Žagar je pred tednom dni, na svoj rojstni dan, odkrito spregovorila o diagnozi raka. Po pogumnem razkritju so pevko z vseh strani zasipali s pozitivnimi sporočili in besedami spodbude, za katere je zelo hvaležna. Na svojem Facebook profilu se je vsem zahvalila za podporo in dejala, da ravno takšno pozitivno energijo najbolj potrebuje. Njen zapis spodaj objavljamo v celoti: “Rada bi se vam i ...