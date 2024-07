Slovenska reprezentantka napovedala, da po OI končuje športno pot Lokalec.si Kapetanka rokometašic Krima Mercatorja in dolgoletna slovenska reprezentantka Barbara Lazović po olimpijskih igrah v Parizu končuje športno pot, so na spletni strani potrdili pri klubu. “S cmokom v grlu in veliko ponosa v srcu se poslavljamo od kapetanke. Njeno ime bo za vedno zapisano v zgodovino RK Krim Mercator, saj je s svojo igro, predanostjo in osebnostjo zaznamovala klub in slovenski rokome ...

Sorodno