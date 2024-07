Nova proga Divača-Koper bo dvotirna do leta 2030 Primorski dnevnik Vzporedni levi tir ob nastajajoči novi progi med Divačo in Koprom naj bi bil zgrajen do leta 2030. Staro progo bodo nato po besedah ministrice Alenke Bratušek namenili turizmu. Izpostavila je, da gradnja drugega tira teče skladno s časovnico, projekt pa da bo pokazal, da znamo v Sloveniji velike infrastrukturne projekte voditi, kot je treba. »Drugi tir je največji infrastrukturni projekt v naši drž ...

Sorodno





Omenjeni 2TDK

Alenka Bratušek Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Emilija Stojmenova Duh

Tomaž Lisec

Janez Cigler Kralj