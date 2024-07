Glede na analizo primerni lokaciji za gorenjsko regijsko bolnišnico Kranj in Radovljica #video SiOL.net Ministrstvo za zdravje je županom Kranja, Radovljice in Jesenic predstavilo analizo primernosti lokacije nove gorenjske regijske bolnišnice. Ta je pokazala, da sta primerni lokaciji Kranj in Radovljica, ki se razlikujeta v podrobnostih, lokacija na Jesenicah pa ne ustreza prostorskim pogojem, je dejal državni sekretar na ministrstvu Marjan Pintar.

