Županove petice najboljšim devetošolcem v Poljčane, Oplotnico in Makole Novice.si S priznanjem županova petica župani na Bistriškem nagradijo najuspešnejše učence ob zaključku šolanja. Kdo so letošnji dobitniki v Makolah, Poljčanah in Oplotnici? V Poljčanah je županja dr. Petra Vrhovnik podelila županjine petice najuspešnejšim učencem, ki so zaključili Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane. Petico je prejelo 13 devetošolcev, ki so imeli povprečno oceno vseh zaključnih ocen zad ...

Sorodno



Omenjeni Franc Kangler Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Emilija Stojmenova Duh

Primož Roglič