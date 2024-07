Boeing priznal goljufijo Slo-Tech Avtor Matej Huš Predstavniki Boeinga so sporočili, da bo podjetje v dogovoru s tožilstvom ZDA priznalo krivdo za kaznivo dejanje goljufije, ker podjetje ni spoštovalo pogojev dogovora, ki so ga sklenili z zvezno vlado po padcu letal 737 Max. Podjetje bo plačalo 243,6 milijona dolarjev odškodnine in se izognilo javnemu procesu, kar so zahtevali svojci 346 žrtev obeh nezgod. Ti so že izrazili nasprotovanje dogovoru...

