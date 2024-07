Iz sveta se danes vrstijo obsodbe ruskega napada na Kijev, med katerim je bila zadeta tudi otroška bolnišnica. Združeni narodi opozarjajo, da so napadi na otroke nesprejemljivi in da imajo po humanitarnem pravu bolnišnice posebno zaščito. EU in številne evropske vlade pa poudarjajo, da morajo vsi odgovorni za ta zločin odgovarjati.